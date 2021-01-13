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Son dakika: 'de yeni yabancı kuralı!

Son dakika haberleri | ile arasında 'da gerçekleşen toplantıda flaş bir gelişme yaşanmıştı. Buna göre, Kulüpler Birliği TFF'ye halihazırda 14 olan yabancı futbolcu sayısının 16'ya yükseltilmesini önermişti. Federasyon Başkanı bu öneriyi kabul ederken takımlar transfer sezonunun sonunda kadrolarına 16 yabancı oyuncunun ismini yazabilecek...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:52 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:34
Son dakika: Süper Lig'de yeni yabancı kuralı!

ile arasında 'da gerçekleşen toplantıda flaş bir gelişme yaşanmıştı. Buna göre, Kulüpler Birliği TFF'ye halihazırda 14 olan yabancı futbolcu sayısının 16'ya yükseltilmesini önermişti. Federasyon Başkanı bu öneriyi kabul ederken takımlar transfer sezonunun sonunda kadrolarına 16 yabancı oyuncunun ismini yazabilecek.

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 2. yarıda uygulanmak üzere, 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık." dedi.

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