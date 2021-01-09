Süper Kartal! İşte haftanın panaroması

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve yarışında avantajlı duruma geçti. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Çaykur Rizespor'u konuk ettikleri mücadeleyi 6-0'lık sükseli bir sonuçla kazanmayı bildiler. Cyle Larin 4 golle şov yaparken, genç Hasic'in inanılmaz füzesi de akıllara kazındı. Fenerbahçe de sahasında Alanyaspor karşısında akıllı bir taktik uyguladı. Erol Bulut, Alanyaspor'un puan kaybettiği maçlarda topa hep fazla sahip olduğunu bildiği için meşin yuvarlağı onlara bıraktı. Maç sonunda ise 2-1'lik sonuçla 3 puanı aldı ve serisini 3 maça çıkarttı.



FIRTINA YÜKSELİYOR

Trabzonspor'u Abdullah Avcı öncesi ve sonrası diye ikiye ayırabiliriz. Eddie Newton döneminde küme düşme hattına gerileyen Fırtına, usta hocanın mantıklı dokunuşlarıyla rotasını zirveye doğru kırmayı başardı. Kazanarak 7. sıraya kadar tırmandı. Galatasaray dağınık bir futbol oynadığı Konyaspor deplasmanından 4 gollü şok bir mağlubiyetle döndü. Hücumda farklı denemeleri olsa da oyuncu kalitesinin yeterli olmaması sebebiyle puan kayıpları yaşıyorlar. Kayserispor da Denizlispor'u deplasmanda tek golle mağlup ederek haftalar sonra kazandı.



HAFTANIN ASİSTİ

OZAN TUFAN

Corona virüsünü atlatan Ozan Tufan kaldığı yerden devam ediyor. Pelkas'ın kaçtığını çok iyi gördü. Ölçülü pasıyla takım arkadaşına haftanın asistini yapmayı başardı.



HAFTANIN KURTARIŞI

ALTAY BAYINDIR

Kanarya'nın genç eldiveni karşı karşıya pozisyonlarda büyümeye devam ediyor. Efecan'ın vuruşunda da sağına çok iyi uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.



HAFTANIN TAKIMI

BEŞİKTAŞ

Hiç şüphesiz öne geçtiği maçlarda Beşiktaş kadar tehlikeli bir takım yok. 1-0'ı bulduktan sonra buldozer gibi oynuyorlar ve rakiplerine hiç şans tanımıyorlar. Çaykur Rize'yi de 6-0 yendiler.



HAFTANIN GOLÜ

HASIC

Kartal'ın genç yıldızı topu raket gibi kullandığı sol ayağına aldı. Kaleye baktı. Ardından öyle bir füze çıkardı ki meşin yuvarlak tam çatala gitti.



HAFTANIN SÖZÜ

EROL BULUT

Fenerbahçe-Alanya maçın sonrası iki takımın hocası arasında tatlı bir atışma yaşandı. Muhabir, Alanya'nın hocası Çağdaş Atan'ın "Büyük liglerde F.Bahçe gibi topu bırakıp şampiyonluk olan takım yok" sözünü hatırlatınca Erol Bulut "Skora baksın" cevabıyla karşılık verdi.



HAFTANIN OLAYI

CYLE LARİN'İN 4 GOL ATMASI

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u sahasında 6-0'lık skorla mağlup ederken Cyle Larin şov vardı. Kanadalı futbolcu tam 4 gol birden kaydetti. Böylece 1989-90 sezonunda Ali Gültiken'den sonra Beşiktaş formasıyla bir maçta 4 gol atan ilk oyuncu oldu. Kariyerinde de ilk defa bir maçta 4 gol attı. Maç sonu övgüleri topladı.



HAFTANIN HOCASI: SERGEN YALÇIN

İş yapmaz denilen Larin gol krallığına oynuyor, bitti denilen Oğuzhan kendine geldi, bu kadro zayıf diyenler puan cetvelinde Beşiktaş'ı zirvede görüyor. İşte bu ve daha birçok güzel istatistiğin mimarı Sergen Yalçın. Beşiktaş efsanesi olan eski yıldızıyla Süper Lig'de şampiyonluğa koşuyor.