Haberler Süper Lig Son dakika: TFF açıkladı! 1 üst klasman hakeminin corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika: açıkladı! 1 üst klasman hakeminin corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika haberi: (), bir üst klasman hakeminin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Söz konusu hakemin herhangi bir semptom göstermediği ifade edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 21:56
Son dakika: TFF açıkladı! 1 üst klasman hakeminin corona virüsü testi pozitif çıktı

(), bir üst klasman hakeminin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Söz konusu hakemin herhangi bir semptom göstermediği ifade edildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir Üst Klasman hakemimizin 18.12.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu

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