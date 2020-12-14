Haberler Süper Lig TFF'den corona virüsü ve karantina kararında değişiklik!

'den ve karantina kararında değişiklik!

Son dakika (koronavirüs) haberi... () yaptığı açıklamada, corona virüsü (koronavirüs) test sonucu pozitif çıkan vakaların izolasyon süreçlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:12 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:42
TFF'den corona virüsü ve karantina kararında değişiklik!

yaptığı resmi açıklamada (koronavirüs) test sonucu pozitif çıkan vakaların karantina süreçlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

KONU İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir."

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