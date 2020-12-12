Fenerbahçe Yeni Malatyaspor 0-3 MAÇ SONUCU (ÖZET)

Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Yeni Malatyaspor önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Adem Büyük, Umut Bulut ve Youssouf'dan geldi.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 16'ya yükseltirken Fenerbahçe 23 puanda kaldı. Kanarya, gelecek hafta Gaziantep'e konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

KADIKÖY'DE ÜST ÜSTE 3. MAĞLUBİYET!

Süper Lig'de her sezon iç sahadaki başarılı grafiğiyle dikkat çeken Fenerbahçe'de bu sezon tam tersi bir tablo yaşanıyor. Son olarak Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarının ardından üst üste 3. karşılaşmada Kadıköy'de puanla tanışamadı.



PELKAS YİNE TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçının 71. dakikasında oyundan alındı. Yunan futbolcu böylece sahada yer aldığı 8 lig maçının tamamında 90 dakika forma giyemedi.

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Dimitris Pelkas yine maçı tamamlayamadı. Müsabakanın 71. dakikasında oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak'a bırakırken, bu sezon ligde forma giydiği 8 müsabakada da 90 dakika sahada kalamadı.

Yunan oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 8 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Karim Hafez'in pası ile ceza sahası solunda topla buluşan Tetteh, Tisserand'ın müdahalesi ile yerde kalırken karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.

9'uncu dakikada penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

19'uncu dakikada sol kanattan Acquah'ın aşırtma pasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Tetteh topa kafa vuruşu yaptı ancak Altay iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

22'nci dakikada Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı. Chebake'in sağdan ortasında Gökhan Gönül'ün kafa ile uzaklaştırdığı top Kubilay Kanatsızkuş'ta kaldı. Kubilay'ın ortasında ceza sahası içinde yer alan Umut Bulut'un altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

30'uncu dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Caner Erkin ortasını yaptı. Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında bulunan Gökhan'da kaldı. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

38'inci dakikada Hafez'den topu kapan Ferdi, ceza sahası dışında yer alan Mert Hakan'a topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

48'inci dakikada Yeni Malatyaspor farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Karim Hafez'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ndayishimiye, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

49'uncu dakikada Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu kaleci Ertaç, kornere çeldi.

53'üncü dakikada Ndayishimiye'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Umut Bulut'un sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

55'inci dakikada Kubilay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tetteh'nin vuruşunda kaleci Altay topu çeldi.

61'inci dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.

65'inci dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ozan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

83'üncü dakikada Ozan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3'üncü dakikada Caner'in ortasında topla buluşan Thiam'ın ceza sahası içinden kafa vuruşunda top kalece Ertaç'ta kaldı.

Mücadele Yeni Malatyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile son buldu.



TRİBÜNLERDE ANLAMLI PANKART

Fenerbahçe yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı tribünlere yerleştirdi.

Pankartta, "Güzel Melekler Çınar ve Sayra Alpgündüz! Mekanınız Cennet Olsun." ifadesi yer aldı.