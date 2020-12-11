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'ye talip!

'ın efsane futbolcusu 'nin oğlu 'ye 'in talip olduğu ortaya çıktı. 'ta forma şansı bulamayan ve gözden düşen Hagi ile Başakşehir dışında İtalyan, İspanyol ve kulüplerinin de ilgilendiği belirtiliyor. İşte detaylar...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 18:12
Medipol Başakşehir Ianis Hagi'ye talip!

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden , ara transferde bomba bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Turuncu-lacivertlilerin, İskoç devi 'ta fprma giyen 'ye talip olduğu öne sürüldü.

Sporx'in derlediği habere göre; Glasgow Rangers'ta son zamanlarda kadroya girmekte zorlanan 22 yaşındaki Rumen 10 numara için turuncu-lacivertliler, İspanyol, İtalyan ve 'li kulüplerle çekişiyor.

5 TALİBİ DAHA VAR!
Ianis Hagi'nin talipleri arasında Cagliari, Sampdoria, Sevilla, NY City ve Toronto FC'nin de olduğu konuşuluyor.

Rangers'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hagi, bu sezon takımıyla çıktığı 20 resmi maçta 2 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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