Medipol Başakşehir Ianis Hagi'ye talip!

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, ara transferde bomba bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Turuncu-lacivertlilerin, İskoç devi Glasgow Rangers'ta fprma giyen Ianis Hagi'ye talip olduğu öne sürüldü.

Sporx'in derlediği habere göre; Glasgow Rangers'ta son zamanlarda kadroya girmekte zorlanan 22 yaşındaki Rumen 10 numara için turuncu-lacivertliler, İspanyol, İtalyan ve ABD'li kulüplerle çekişiyor.

5 TALİBİ DAHA VAR!

Ianis Hagi'nin talipleri arasında Cagliari, Sampdoria, Sevilla, NY City ve Toronto FC'nin de olduğu konuşuluyor.

Rangers'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hagi, bu sezon takımıyla çıktığı 20 resmi maçta 2 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.