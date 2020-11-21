İşte Beşiktaş - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı. Lige kötü başlayan ve ilk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.



BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar.



Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz, Demba Ba.



26 MAÇIN 5'İNİ KAZANABİLDİ

Siyah-beyazlı takım, rakibi Başakşehir ile oynadığı 26 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi. İki ekip, 24'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 26 resmi maçta karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8 kez kazandı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki 12 karşılaşmada ise rakibine 4 kez üstünlük kurarken, ayrıca 7 beraberlik ve bir yenilgi aldı İki ekip arasında geride kalan 26 resmi maçtan 8'ini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 31, Beşiktaş ise 28 gol attı.



ERSiN CEZALI DORUKHAN SINIRDA

Gaziantep ile oynanan karşılaşmada 56. dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ersin, Başakşehir maçında Beşiktaş'ın kalesini koruyamayacak. Ersin'in yokluğunda Sergen Yalçın kaleyi Utku Yuvakuran'a teslim edecek. Haif sakatlığı bulunan Utku oynayamazsa, yerine 16 yaşındaki Emre Bilgin görev yapacak. Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Dorukhan, bu akşam oynanacak karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada Fenerbahçe ile oynanacak zorlu derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.



EViNDE4 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 12 maçta sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlikle yenilgi aldı. Beşiktaş, evindeki son 8 karşılaşmada ise rakibini 2 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi. İç sahada rakibine 14 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.



BEŞiKTAS'IN SAVUNMASI SIKINTILI

Beşiktaş'ta üst üste birçok oyuncunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlanması ve bu oyuncuların da büyük kısmının savunmada oynaması siyah- beyazlı takımı zor duruma soktu. Bugüne kadar karantina süreci bitecek futbolculardan bazılarının görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi. Bu isimler Necip Uysal ve Akalın'sa.



İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 sezonundaki kupa eşleşmesi 1-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş ve Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi olmuştu.