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'ta derbisi mesaisi başladı!

Futbol Takımı, 'in 10. haftasında ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:11
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi başladı!

'in 10. haftasında ile karşılaşacak olan 'ta derbisi mesaisi başladı.

BJK 'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan , kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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