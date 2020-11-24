Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş Fenerbahçe maçı yorumu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'da gündeme dair çok özel açıklamalarda bulundu. Canlı yayına bağlanan başarılı teknik adam, Başakşehir galibiyetinin çok önemli olduğunu belirterek, hafta sonundaki F.Bahçe derbisinde de sahada kazanmak için vargüçleriyle mücadele edeceklerini ifade etti. Teknik direktör Yalçın, "F.Bahçe derbisi güzel bir maç olacak. Rakibimiz kaliteli oyunculara sahip, fizik gücü de iyi. Şansı olan, daha fazla konsantre olan kazansın diyorum. Biz de F.Bahçe'yi yenmek için elimizden geleni yapacağız. Fikstür avantajı diye bir şey de yok; bu ligde herkes herkesi yenebilir" dedi.



DERBi KADROSU YAPMADIK

Derbi kadrosunu henüz belirlemediğini söyleyen Yalçın şöyle devam etti: "Oyun anlayışımızı henüz belirlemedik, kadro yapmadık. Ama temposu yüksek, mücadele gücü yüksek bir derbi izleyeceğiz. Beşiktaş olarak biz de çok iyi mücadele edeceğiz, güzel ve dostça bir mücadele edeceğiz. F.Bahçe karşısında kazanmak için her şeyi yapacağız. Ligde dengeler daha çok değişecek. Biz üzerine kata kata gitmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın kazanma isteği beni çok umutlandırdı. Çok çalışıyorlar ve kazanmak için çok çaba sarf ediyorlar. Emekleri karşılıksız kalmadı."



MİLLİ ARA BİZE YARAMADI

Kağıt üzerinde favori olmanın hiçbir anlamı olmadığını ifade eden Sergen Yalçın, "İki haftadır 10 kişi idman yapıyorduk ve bize pek yaramadı milli takım arası. Bazı futbolcularımızın fizik durumları kötü ve onları hazırlamaya çalışıyoruz. Futbolcuların sahada göstereceği mücadele ve ortaya koyacağı karakter çok önemli. Kağıt üzerinde favori olmanın anlamı yok. Başakşehir karşısında aldığımız galibiyet bizim açımızdan özgüven açısından da çok önemliydi. Yeniden bir takım olarak normalleşmeye çalışıyoruz" dedi.



ADEM LJAJIC İYİ DEĞİLDİ

Adem Ljajic hakkında da konuşan Sergen, "Adem sezon başında sakatlandı ve aylardır antrenman yapamıyor. Adem'in öncelikle antrenman yapabilir hale gelmesi gerekiyor. Adem Ljajic için yeteneksiz bir futbolcu diyebilir misiniz? Onun yeniden oynaması için çalışması ve fiziksel olarak iyi duruma gelmesi gerekiyor. Ljajic yeter ki oynamak istesin, mücadele etsin; mücadele etsin ve bizden formayı istesin ki biz de Ljajic'e o formayı verelim" diye konuştu.