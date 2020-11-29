Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak edilyor. Peki, Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı 29 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Ahmet, Sadiku, Brecka, Haddadi, Hadergjonaj, Anıl, Tirpan, Koomson, Varga, Alan

Gençlerbirliği: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar