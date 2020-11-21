Corona virüsü topun peşinde! İşte Süper Lig'de vaka tablosu

Corona virüsünün gölgesi altında oynanmaya çalışılan futbolda dünya genelinin yanı sıra Süper Lig'de de tablo giderek ağırlaşıyor. Özellikle milli arada vaka sayıları oldukça arttı. Son olarak yarın Konya'ya konuk olacak Kasımpaşa'nın dün 7 vaka birden açıklamasının ardından Covid-19 tablosuna giren takım sayısı 14'e yükseldi. Listenin en tepesine 7 vakayla Kasımpaşa yerleşti. 4 Büyükler içinde şu ana kadar vaka bildirmeyen tek takım Trabzonspor oldu. Bordo-mavililerin dışında 6 takımda daha corona virüsü vakası bildirilmedi. Süper Lig'de her geçen gün ağırlaşan corona virüsü tablosu üzerine, TFF'nin sıkışık takvimden dolayı gündeme aldığı erteleme yerine hükmen yenilgi konusu ise tartışma yarattı. TFF Sağlık Kurulu'nun protokolleri gereği pozitif çıkan futbolcularda 14 gün karantina ve en az 2 testte negatif çıkma zorunluluğu aynen devam edecek. Şu anda takımların en az 14 futbolcu ile maçlara çıkması gerekiyor, aksi halde ise maçlar erteleniyor.



SADECE KUPADA UYGULANDI

"A Takım listesinde 14 futbolcu yoksa hükmen yenilgi" kararı bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanıyordu. 3. turda Düzcespor, corona virüsü vakaları nedeniyle Pendik karşısına çıkamamış ve 3-0 hükmen mağlup ilan edilmişti. Şimdi gözler Kulüpler Birliği'nde. Ortak kararın sonucu önümüzdeki günlerde Süper Lig'in geleceğini belirleyecek.



PAŞA'YA 'GEÇMİŞ OLSUN'

Konyaspor, yarın konuk edeceği Kasımpaşa'da 7 koronavirüs vakası çıkmasının ardından rakibi için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlılar, sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Futbolcularınızın bir an önce sağlıklarına kavuşmaları dileğiyle... Geçmiş Olsun!" ifadelerine yer verdi.



FİKSTÜR ÇOK YOĞUN

Bu yaza ertelenen EURO 2020 nedeniyle 16 Mayıs'ta bitmesi planlanan Süper Lig'de; 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası da hesaba katıldığında Covid 19 vakalarının artması bu sıkışık takvim içinde büyük sorunlar doğurabilir.