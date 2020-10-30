Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- BB. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 7. haftasında 'nda BB. Erzurumspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 11:27 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 11:27
Fatih Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'in 7. haftasında ile BB.Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı 30 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Karagümrük: Viviano, Eric Lichaj, Enzo Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Darri, Salibur, Sobiech.

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Mayega, Obertan, Hamroun, Emrah Başsan, Ricardo Gomes

KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

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