Haberler Süper Lig Rize seriye taktı

Rize seriye taktı

Yeşil-mavili takım, deplasmanında 3'te Baiano ve 90'da 'nin sayılarıyla coştu. Özellikle Remy'nin attığı gol jeneriklikti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:53 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
Rize seriye taktı

'de üst sıralara çıkmak isteyen , deplasmanda karşılaştığı 'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Geçen hafta Ankaragücü karşısında elde ettiği 5-3'lük sonuçla galibiyet hasretini dindiren temsilcisi, 'ta ilk deplasman galibiyetini aldı. Maçın henüz 3'üncü dakikasında Emir Dilaver'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Baiano, hızla mesafe kat ederek sağdan ceza alanına girdi. Çarprazdan düzgün bir vuruşla Rize'yi öne geçirdi.

RİZE PUANINI 8'E YÜKSELTTİ

Sivasspor, 9'uncu dakikada Robin Yalçın ve 33'üncü dakikada Caner Osmanpaşa ile gole yaklaşsa da golü bulamadı ve devre 1-0 Çaykur Rize lehine bitti. 58'de Fajr'ın ceza alanı dışından vuruşu auta çıktı. 73'te Yatabare'nin şutunu kaleci Gökhan kurtardı. İkinci yarıda Sivasspor rakip yarı alanda etkili gözükse de 90'da Rize'nin yıldızı şahane bir çalımla iki kişiyi ekarte edip golü attı ve maç 2-0 bitti. Üç maç sonra yenilgi yaşayan Sivasspor, 7 puanda kalırken Çaykur Rizespor puanını 8'e yükseltti.

ÇALIMBAY: REZİL BİR MAÇ YÖNETTİ

Sivas'ın hocası , hakem 'yu eleştirdi. "Rezil bir maç yönetti" diyen Çalımbay ayrıca, "Bu maçı Avrupa'dan döndüğümüz için kaybetmedik. Çoğu şeyi denedik ama goller bulamadık" dedi.

TOMAS'TAN TAKIMA TEBRİK

Çaykur Rize'nin teknik direktörü , "Oyuncularımı tebrik ediyorum, Sivas'a karşı iyi oynamak ve 3 puan almak çok zor. Çok mutluyum. Maça iyi başlayıp gol bulduk, iyi savunma da yaptık. Analizlerimizi de yapmıştık. Erken gol bulmak iyi oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN