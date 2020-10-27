Rize seriye taktı

Süper Lig'de üst sıralara çıkmak isteyen Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Geçen hafta Ankaragücü karşısında elde ettiği 5-3'lük sonuçla galibiyet hasretini dindiren Karadeniz temsilcisi, Sivas'ta ilk deplasman galibiyetini aldı. Maçın henüz 3'üncü dakikasında Emir Dilaver'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Baiano, hızla mesafe kat ederek sağdan ceza alanına girdi. Çarprazdan düzgün bir vuruşla Rize'yi öne geçirdi.

RİZE PUANINI 8'E YÜKSELTTİ

Sivasspor, 9'uncu dakikada Robin Yalçın ve 33'üncü dakikada Caner Osmanpaşa ile gole yaklaşsa da golü bulamadı ve devre 1-0 Çaykur Rize lehine bitti. 58'de Fajr'ın ceza alanı dışından vuruşu auta çıktı. 73'te Yatabare'nin şutunu kaleci Gökhan kurtardı. İkinci yarıda Sivasspor rakip yarı alanda etkili gözükse de 90'da Rize'nin yıldızı Loic Remy şahane bir çalımla iki kişiyi ekarte edip golü attı ve maç 2-0 bitti. Üç maç sonra yenilgi yaşayan Sivasspor, 7 puanda kalırken Çaykur Rizespor puanını 8'e yükseltti.

ÇALIMBAY: REZİL BİR MAÇ YÖNETTİ

Sivas'ın hocası Rıza Çalımbay, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi. "Rezil bir maç yönetti" diyen Çalımbay ayrıca, "Bu maçı Avrupa'dan döndüğümüz için kaybetmedik. Çoğu şeyi denedik ama goller bulamadık" dedi.

TOMAS'TAN TAKIMA TEBRİK

Çaykur Rize'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, Sivas'a karşı iyi oynamak ve 3 puan almak çok zor. Çok mutluyum. Maça iyi başlayıp gol bulduk, iyi savunma da yaptık. Analizlerimizi de yapmıştık. Erken gol bulmak iyi oldu bizim için" ifadelerini kullandı.