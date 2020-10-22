Geri sayım

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, dün maçlara seyirci alınması ve yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, karşılaşmaların seyircili oynanması hakkında, "TFF ve Kulüpler Birliği olarak Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanması yönünde talebimiz var. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na konuyla ilgili resmi başvuru yaptık, cevap bekliyoruz" dedi.

YAYINCI KURULUŞA İHTARNAME

UEFA'nın da karşılaşmaların yüzde 30 seyircili oynanması konusundaki isteğinin altını çizen Başkan Nihat Özdemir, "Localarda taraftar almaya başladık ancak bu yeterli değil. İstediğimiz, UEFA'nın da isteği olan yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynamak istiyoruz. Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un gelecek hafta Avrupa maçları var. Bu karşılaşmaların ve milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Yayıncı kuruluşla ilgili olarak sıkıntıyı da belirten Özdemir, "Noter ile dün (önceki gün) ihtarname gönderdik. Aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz" diye konuştu.

KORKMAMAMIZ GEREKTİĞİ GÖRÜLDÜ

Mehmet Sepil: "Localara seyirci alındı. Korkmamamız gerektiği görüldü. Beklentimiz, UEFA'nın da önerdiği gibi yüzde 30 kapasiteyle oynanması. Bazı ülkelerde küçük kısıtlamalar olsa da birçok ülkede seyirciler tribüne alınıyor. Beklentimiz bunun ülkemizde de hayata geçmesi."

YASADA DEĞİŞİKLİK

Nihat Özdemir, Kulüpler Yasası'nda da değişikliğe gideceklerini söyledi. Özdemir, "Yasa ile ilgili bazı maddelerin değişmesini istiyoruz. Kulüpler Birliği ile ortak çalışma yaparak Meclis'ten çıkacak yasada değişiklikler için çalışma yapacağız" bilgisini verdi.