Geri sayım

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ve dün toplandı. TFF Başkanı , “Maçların %30 seyirciyle oynanmasını istiyoruz. ve ’na resmi bir başvuru yaptık” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 00:18 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
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Türkiye Futbol Federasyonu ve Vakfı, dün maçlara seyirci alınması ve yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında Federasyon Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı ve Başkanı açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, karşılaşmaların seyircili oynanması hakkında, " ve Kulüpler Birliği olarak Lig, , Avrupa kupası ve %30 seyirci kapasiteyle oynanması yönünde talebimiz var. ve 'na konuyla ilgili resmi başvuru yaptık, cevap bekliyoruz" dedi.

YAYINCI KURULUŞA İHTARNAME
'nın da karşılaşmaların yüzde 30 seyircili oynanması konusundaki isteğinin altını çizen Başkan Nihat Özdemir, "Localarda taraftar almaya başladık ancak bu yeterli değil. İstediğimiz, UEFA'nın da isteği olan yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynamak istiyoruz. ve 'un gelecek hafta Avrupa maçları var. Bu karşılaşmaların ve milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Yayıncı kuruluşla ilgili olarak sıkıntıyı da belirten Özdemir, "Noter ile dün (önceki gün) ihtarname gönderdik. Aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz" diye konuştu.

KORKMAMAMIZ GEREKTİĞİ GÖRÜLDÜ
Mehmet Sepil: "Localara seyirci alındı. Korkmamamız gerektiği görüldü. Beklentimiz, UEFA'nın da önerdiği gibi yüzde 30 kapasiteyle oynanması. Bazı ülkelerde küçük kısıtlamalar olsa da birçok ülkede seyirciler tribüne alınıyor. Beklentimiz bunun ülkemizde de hayata geçmesi."

YASADA DEĞİŞİKLİK
Nihat Özdemir, Kulüpler Yasası'nda da değişikliğe gideceklerini söyledi. Özdemir, "Yasa ile ilgili bazı maddelerin değişmesini istiyoruz. Kulüpler Birliği ile ortak çalışma yaparak Meclis'ten çıkacak yasada değişiklikler için çalışma yapacağız" bilgisini verdi.

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