B.B. Erzurumspor - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen B.B. Erzurumspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.





B.B. ERZURUMSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

B.B. Erzurumspor - Sivasspor maçı 20 Eylül Pazar günü saat 13:30'dan itibaren beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanıyor.

B.B. ERZURUMSPOR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Adolphe, Hasan, Kaan, Petrus, İbrahim, Obertan, Emrah, Novikovas, Rashad

Sivasspor: Samassa, Erdoğan, Caner, Camara, Ziya, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yasin, Ninga, Yatabare

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile DG Sivasspor Süper Lig'de oynayacakları maçla birlikte 3. kez rakip olacak. Süper Lig'in 2. haftasında BB Erzurumspor ile Sivasspor arasında oynanacak olan maçla birlikte 3. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 2 mücadelede Sivasspor'un rakibine galibiyeti bulunmazken, Erzurum temsilcisinin de 1 kez galibiyeti bulunuyor. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile BB Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 10 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Sivasspor'da BB Erzurumspor müsabakası öncesinde 1 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı olan Aaron Appindangoye görev yapamayacak.

ÇALIMBAY'IN ÖZDİLEK KARNESİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın teknik adamlık kariyerinde Mehmet Özdilek'e karşı şansı tutuyor. Süper Lig kariyerinde Özdilek'in çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 14 maçın 7´sini kazanabilen Rıza Çalımbay, diğer maçlardan 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılmıştı.