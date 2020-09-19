Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'e deplasmandaki 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, yeni sezonun ilk iç saha maçına Antalyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, rakibini devirip 2'de 2 yapmak istiyor. Akdeniz temsilcisi de Gençlerbirliği'nin ardından Beşiktaş'ı da mağlup ederek puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu mücadelede de takımının başında yok. Siyah-beyazlıların başında Yardımcı Antrenör Murat Şahin yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR CANLI

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin

Antalyaspor: Boffin, Eren, Veysel, Kudryashov, Doğukan, Nuri, Fredy, Amilton, Hakan, Bünyamin, Jahovic

NECİP UYSAL'DAN 75 MAÇ SONRA ASİST!

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelenin 33. dakikasında siyah-beyazlı ekip Larin'in golüyle 1-0 öne geçerken, golün asistini yapan Necip Uysal, tam 75 lig haftasından sonra asist sevinci yaşadı. Gökhan Gönül'ün ayrılması ve Douglas'ın kadro dışı bırakılması sonrasında sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında iyi bir performans sergilemiş ve Antalyaspor mücadelesinde de ilk 11'deki yerini korumuştu. Necip Uysal en son 7 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı Göztepe mücadelesinin 64. dakikasında Tosic'in skoru 3-0 yaptığı golün asistini yapmıştı.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bu sezon Vodafone Park'ta oynanan ilk maç olan Beşiktaş - Antalyaspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

MONTERO İLK KEZ KADRODA!

Siyah-beyazlı ekibin Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero, lisansının çıkartılmasının ardından Antalyaspor maçı kadrosuna alındı.

Geçen hafta işlemlerinin yetişmemesi gerekçesiyle lisansı çıkartılamayan ve Trabzonspor deplasmanında kadroya alınmayan İspanyol savunmacı, Antalyaspor maçıyla birlikte ilk kez resmi bir karşılaşmada kadroya girdi.

DORUKHAN 349 GÜN SONRA...

Beşiktaş'ın genç futbolcularından Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk onbirde kendine yer buldu.

Geçen sezonun 7. haftasında 6 Ekim 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Fraport TAV Antalyaspor maçıyla birlikte yeniden başlangıç kadrosunda yer aldı.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de mücadeleyi takip eden isimler arasındaydı. Milli takımın 7 Ekim'de deplasmanda Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı ve 11 Ekim'de yine deplasmanda Rusya ile oynayacağı Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde aday kadroyu hazırlayan Şenol Güneş, Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izledi.