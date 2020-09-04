Son dakika: TFF'den flaş değişiklik! O şart kaldırıldı
Son dakika... TFF'den yapılan açıklamayla, 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde vadesi geçmiş vergi borcu olmama şartı kaldırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni futbolcu tescilinde SGK ve vergi borcu olmama şartını 2020/21 transfer dönemine mahsus olarak geçici şekilde kaldırdığını açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama
"TFF Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarihli toplantısında; Profesyonel Futbol Kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi."
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 17:45
- Son dakika: TFF'den flaş değişiklik! O şart kaldırıldı
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: TFF'den flaş değişiklik! O şart kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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