Son dakika: TFF'den flaş değişiklik! O şart kaldırıldı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig TFF'den flaş değişiklik! O şart kaldırıldı

Son dakika: 'den flaş değişiklik! O şart kaldırıldı

Son dakika: TFF'den flaş değişiklik! O şart kaldırıldı

Son dakika... 'den yapılan açıklamayla, 2020-2021 sezonu birinci ve tescil döneminde vadesi geçmiş vergi borcu olmama şartı kaldırıldı.

, yeni futbolcu tescilinde ve vergi borcu olmama şartını 2020/21 dönemine mahsus olarak geçici şekilde kaldırdığını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama

" Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarihli toplantısında; Profesyonel Kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi."

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 17:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: TFF'den flaş değişiklik! O şart kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA