Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak

Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası derbi tarihleri de belli oldu.

İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe 3. haftada karşı kaşıya gelecek. T ürk Telekom Stadı'ndaki dev derbi corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak.

Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.