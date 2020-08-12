Kulüpler Birliği'nde kritik zirve!
Kulüpler Birliği, bugün saat 14.00'te İstanbul'da toplanacak. Toplantıda, kulüplerin TFF'den talep ettiği pandemi nedeni ile, harcama limitlerinde % 15 olarak belirlenen sapmanın %40'a yükseltilmesi, borçsuz kulüplerin transfer ve sponsor gelirlerinin 3'te 1'inin değil, tamamının limite eklenmesi, Bankalar Birliği haricinde imzalanan yapılandırma anlaşmalarındaki kredi ana para ödemelerinin limit hesaplamasına dahil edilmemesi istekleri, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kulüplerin ortak ve ıslak imzası gerekli şartına bağlı kalarak masaya yatırılacak.
Kulüpler Birliği, bugün saat 14.00'te İstanbul'da toplanacak. Toplantıda, kulüplerin TFF'den talep ettiği pandemi nedeni ile, harcama limitlerinde % 15 olarak belirlenen sapmanın %40'a yükseltilmesi, borçsuz kulüplerin transfer ve sponsor gelirlerinin 3'te 1'inin değil, tamamının limite eklenmesi, Bankalar Birliği haricinde imzalanan yapılandırma anlaşmalarındaki kredi ana para ödemelerinin limit hesaplamasına dahil edilmemesi istekleri, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kulüplerin ortak ve ıslak imzası gerekli şartına bağlı kalarak masaya yatırılacak. Öte yandan Birlik'te başkanlık seçimi de yapılacak. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yeniden başkan olması bekleniyor.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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