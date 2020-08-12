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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kulüpler Birliği'nde kritik zirve!

Kulüpler Birliği'nde kritik zirve!

Kulüpler Birliği, bugün saat 14.00'te 'da toplanacak. Toplantıda, kulüplerin 'den talep ettiği pandemi nedeni ile, harcama limitlerinde % 15 olarak belirlenen sapmanın %40'a yükseltilmesi, borçsuz kulüplerin ve sponsor gelirlerinin 3'te 1'inin değil, tamamının limite eklenmesi, haricinde imzalanan yapılandırma anlaşmalarındaki kredi ana para ödemelerinin limit hesaplamasına dahil edilmemesi istekleri, TFF Başkanı 'in kulüplerin ortak ve gerekli şartına bağlı kalarak masaya yatırılacak.

Kulüpler Birliği, bugün saat 14.00'te 'da toplanacak. Toplantıda, kulüplerin 'den talep ettiği pandemi nedeni ile, harcama limitlerinde % 15 olarak belirlenen sapmanın %40'a yükseltilmesi, borçsuz kulüplerin ve sponsor gelirlerinin 3'te 1'inin değil, tamamının limite eklenmesi, haricinde imzalanan yapılandırma anlaşmalarındaki kredi ana para ödemelerinin limit hesaplamasına dahil edilmemesi istekleri, TFF Başkanı 'in kulüplerin ortak ve gerekli şartına bağlı kalarak masaya yatırılacak. Öte yandan Birlik'te başkanlık seçimi de yapılacak. Başkanı 'in yeniden başkan olması bekleniyor.

  1. 12.8.2020
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