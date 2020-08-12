Kulüpler Birliği'nde kritik zirve!

Kulüpler Birliği, bugün saat 14.00'te İstanbul'da toplanacak. Toplantıda, kulüplerin TFF'den talep ettiği pandemi nedeni ile, harcama limitlerinde % 15 olarak belirlenen sapmanın %40'a yükseltilmesi, borçsuz kulüplerin transfer ve sponsor gelirlerinin 3'te 1'inin değil, tamamının limite eklenmesi, Bankalar Birliği haricinde imzalanan yapılandırma anlaşmalarındaki kredi ana para ödemelerinin limit hesaplamasına dahil edilmemesi istekleri, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kulüplerin ortak ve ıslak imzası gerekli şartına bağlı kalarak masaya yatırılacak. Öte yandan Birlik'te başkanlık seçimi de yapılacak. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yeniden başkan olması bekleniyor.