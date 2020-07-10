Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçların ardından Gaziantep FK, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor kulüplerini çeşitli nedenlerden PFDK'ya sevk etti.
PFDK sevkleriyle ilgili TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 09.07.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü idarecisi YUSUF ZİYA DEMSOY'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri yarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü antrenörü GABRIEL MARGARİT'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü yardımcı antrenörü TAMER SİVRİKAYA'nın 09.07.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu ALİ TURAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.07.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 4/5 ve 6/12 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi SERKAN KARAVİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi HASAN YAVUZ BAKIR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi SAFFET KOPUZ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi İSMAİL TİRYAKİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 09.07.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 10.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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