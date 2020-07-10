Son dakika: Galatasaray başantrenör Efe Güven'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Efe Güven'in sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada başarılı çalıştırıcıyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Son dakika haberi...
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz iki sezonda başantrenörlük görevini üstlenen Efe Güven ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Yeni sözleşmeye imza atan Efe Güven, imza sonrası Galatasaray Televizyonu'na şu açıklamaları yaptı:
"Resmi olarak bu benim 15. sezonum olacak kulübümde. 14 senedir nasıl ilk günkü gibi heyecanla çalıştıysam, bu sezon da aynı şekilde hissediyorum. Bu görevin bana layık gören Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'e, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'a, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay'a, Kaan Kançal'a, şube yöneticilerimiz Oytun Özer'e, Dorukhan Acar'a ve İlber Aydemir'e çok teşekkür ediyorum. Yeni bir macera ve ilk günkü heyecan... 2 senedir neler yaptıysak taraftarlara mücadele anlamında verdiğimiz sözleri tuttuysak, yine aynı şekilde aynı sözleri verip sahada savaşan, Galatasaray ruhuyla mücadele eden bir kadın basketbol takımı izleyeceklerinin sözünü tekrar buradan veriyorum."
"Tekrar EuroLeague'e döndüğümüz için çok mutluyuz. O arenada çok önemli başarılarımız, şampiyonluğumuz var. Ayrı bir mutluluk da kendi altyapımızda yetişen oyuncularla beraber Euroleague'de mücadele edecek olmamız, orada tecrübelenip ciddi sorumluluk alacaklar. Yeni bir kadro kurduk. Çok kısa zamanda yaptık bunu. Bir hafta içinde bütün takımı, kulübümüzün verdiği imkânlar doğrultusunda en iyi şekilde oluşturduk. Yaklaşık 10 gün önce yöneticilerimizle bir toplantı yaptık. Anlaşmamız uzun sürmedi, çok kısa zamanda hemen anlaştık. Sözleşmeyi konuşmadık bile. Sonrasında da nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi, nasıl bir planlama yapacağımızı konuştuk. Bu doğrultuda 3 tane A Milli Takım forması giymiş Türk oyuncumuz ile ve 4 yabancı oyuncu ile anlaştık. Geri kalan bizim altyapımızda yetişen, çeşitli kategorilerde milli takım forması giymiş oyuncularımız yer alacak. 14-15 kişilik bir kadromuz olacak. Şu an konuşurken heyecanlıyım. İlk kulübe girdiğim andaki gibi hissediyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz."
- 10.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray başantrenör Efe Güven'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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