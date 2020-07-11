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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Sorumluluğu üstleniyorum

Sorumluluğu üstleniyorum

Bu sezon 13 asist yaparak 'da bu anlamda lider olan , alınan kötü sonuçlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Bu sezon 13 asist yaparak 'da bu anlamda lider olan , alınan kötü sonuçlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, "Salgın sonrası hak ettiğimiz yerde olamadık. Bunun ciddi üzüntüsünü yaşıyorum ve sorumluluğunu üstleniyorum" şeklinde konuştu. Bayram, "Kalan üç haftada tüm gücümüzle en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 11.7.2020
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