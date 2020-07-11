Caner Erkin'in ismi gündemde - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Caner Erkin'in ismi gündemde

'in ismi gündemde

Caner Erkin'in ismi gündemde

'tan ayrılacağı açıklanan 'in adı 'la anılıyor. 31 yaşındaki futbolcunun eski takımına geri döneceği konuşuluyor.

'tan ayrılacağı açıklanan 'in adı 'la anılıyor. 31 yaşındaki futbolcunun eski takımına geri döneceği konuşuluyor. Bu sezon 3 gol, 12 asistle takımına büyük katkı sağlayan Caner, 2009 yılında sarı-kırmızılı formayı 1 yıl terletmişti.
  1. 11.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Caner Erkin'in ismi gündemde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA