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10 Temmuz 2020, Cuma
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'a Enner transferinde kötü haber!

Galatasaray'a Enner Valencia transferinde kötü haber!

'ın gündeminde yer alan Enner ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ekvadorlu golcünün BAE ekibi Al-Shabab'la görüşme halinde olduğu ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Tigres'le sözleşmesi biten ve kulübüyle yeni kontrat imzalamayan 'nın Avrupa'ya döneceği ve bu takımın da olabileceği iddia ediliyordu.

basını, oyuncunun yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir haber kaleme aldı. Sarı-kırmızılıların da gündeminde bulunan Ekvadorlu golcünün Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Shabab ile görüşme halinde olduğunu duyurdu. Oyuncuya resmi teklifin de yakın zamanda iletileceği ifade edildi.

Galatasaray'ın da gündemindeki Enner Valencia, 2014-17 arasında 'de West Ham ve Everton formaları giydi. Tigres, golcü oyuncu için 3 sene önce 5.5 milyon Euro ödemişti. Valencia, bu sezon Tigres forması ile tüm kulvarlarda 29 maçta sahaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, atıp 5 asist yaptı. Tecrübeli isim, 54 kez formasını giydiği Ekvador Milli Takımı ile de toplam 31 kez rakip fileleri sarstı.

  1. 10.07.2020
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