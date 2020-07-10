Galatasaray'a Enner Valencia transferinde kötü haber!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Enner Valencia ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ekvadorlu golcünün BAE ekibi Al-Shabab'la görüşme halinde olduğu ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Tigres'le sözleşmesi biten ve kulübüyle yeni kontrat imzalamayan Valencia'nın Avrupa'ya döneceği ve bu takımın da Galatasaray olabileceği iddia ediliyordu.
Meksika basını, oyuncunun yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir haber kaleme aldı. Sarı-kırmızılıların da gündeminde bulunan Ekvadorlu golcünün Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Shabab ile görüşme halinde olduğunu duyurdu. Oyuncuya resmi teklifin de yakın zamanda iletileceği ifade edildi.
Galatasaray'ın da gündemindeki Enner Valencia, 2014-17 arasında Premier Lig'de West Ham ve Everton formaları giydi. Tigres, golcü oyuncu için 3 sene önce 5.5 milyon Euro ödemişti. Valencia, bu sezon Tigres forması ile tüm kulvarlarda 29 maçta sahaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, atıp 5 asist yaptı. Tecrübeli isim, 54 kez formasını giydiği Ekvador Milli Takımı ile de toplam 31 kez rakip fileleri sarstı.
- 10.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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