Galatasaray'a Enner Valencia transferinde kötü haber!

Tigres'le sözleşmesi biten ve kulübüyle yeni kontrat imzalamayan Valencia'nın Avrupa'ya döneceği ve bu takımın da Galatasaray olabileceği iddia ediliyordu.

Meksika basını, oyuncunun yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir haber kaleme aldı. Sarı-kırmızılıların da gündeminde bulunan Ekvadorlu golcünün Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Shabab ile görüşme halinde olduğunu duyurdu. Oyuncuya resmi teklifin de yakın zamanda iletileceği ifade edildi.

Galatasaray'ın da gündemindeki Enner Valencia, 2014-17 arasında Premier Lig'de West Ham ve Everton formaları giydi. Tigres, golcü oyuncu için 3 sene önce 5.5 milyon Euro ödemişti. Valencia, bu sezon Tigres forması ile tüm kulvarlarda 29 maçta sahaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, atıp 5 asist yaptı. Tecrübeli isim, 54 kez formasını giydiği Ekvador Milli Takımı ile de toplam 31 kez rakip fileleri sarstı.



