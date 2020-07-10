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10 Temmuz 2020, Cuma
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Lemina'dan kararı! ile görüşme...

Lemina'dan Galatasaray kararı! Southampton ile görüşme...

'da son dakika transfer haberi... Sezon başında İngiliz ekibi 'dan kiralanan Gabonlu yıldızın, sarı kırmızılı kulüpte kariyerine devam etmek istediği ifade edilirken, kulübüyle ikna görüşmelerine başladığı kaydedildi. Ancak sarı kırmızlılar, Lemina ile yola devam etmeyi düşünmüyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan ancak aldığı yıllık ücret nedeniyle gelecek sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen 'nın, yetkilileriyle görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

Gabonlu yıldızın, Galatasaray'da kalmak için tüm şarları zorladığı ifade edilirken, sarı kırmızılıların oyuncuya sıcak bakmadığı dile getirildi.

LEMINA'NIN YERİNE BELLEGARDE
Africafootunited'ın aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Lemina yerine Jean-Ricner Bellegarde'yi transfer etmek istiyor ve bu sebeple Lemina ile yolları ayıracak.

Mario Lemina, bu sezon toplamda 28 maça çıkarken 1 gol üretti ve 2228 dakika sahada kaldı.

  1. 10.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 12:47
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