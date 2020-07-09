Beşiktaş-Kasımpaşa | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI

- | CANLI

Beşiktaş-Kasımpaşa | CANLI

'in 31. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor. Avrupa Kupaları'nı hedefleyen siyah-beyazlılar kritik müsabakadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Lig'de 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen konuk ekip ise yükselen grafiğini devam ettirmek istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

, 'in 31'inci haftasında bu akşam 'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Her iki takımın da galip gelmeyi amaçladığı karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak.

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Hadadi, Meiah, Tirpan, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

4 MAÇTA İKİŞER GALİBİYET VE YENİLGİ
Son haftalarda aldığı sonuçlarla istikrarsız bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı ekip, pandemi arası sonrasında oynadığı maçlarda galibiyet serisi yakalayamadı. Lige verilen aradan sonra oynadığı 4 maçta siyah-beyazlı ekip ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

SARI KART CEZASI SINIRINDA 7 OYUNCU
Siyah-beyazlılarda 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında. , Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

QUARESMA, DOLMABAHÇE'YE DÖNDÜ
Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan , Vodafone Park'ta eski ekibine rakip oldu. Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak forma giyiyor.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 20:53
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş-Kasımpaşa | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA