Beşiktaş-Kasımpaşa | CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Her iki takımın da galip gelmeyi amaçladığı karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak.



KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Hadadi, Meiah, Tirpan, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

4 MAÇTA İKİŞER GALİBİYET VE YENİLGİ

Son haftalarda aldığı sonuçlarla istikrarsız bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı ekip, pandemi arası sonrasında oynadığı maçlarda galibiyet serisi yakalayamadı. Lige verilen aradan sonra oynadığı 4 maçta siyah-beyazlı ekip ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

SARI KART CEZASI SINIRINDA 7 OYUNCU

Siyah-beyazlılarda 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

QUARESMA, DOLMABAHÇE'YE DÖNDÜ

Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta eski ekibine rakip oldu. Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak forma giyiyor.