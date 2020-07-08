Trabzonspor pes etmedi

Süper Lig'de sona yaklaşıldıkça heyecan da artıyor. Zirvede Başakşehir, 11 haftadır kaybetmeyen Antalyaspor'a konuk oldu. İstanbul temsilcisi, Demba Ba'nın etkili olduğu maçta Akdeniz ekibini mağlup ederek tahtını korudu. Trabzonspor, Galatasaray maçına çıkarken liderin 5 puan gerisine düşmüştü. Ancak Feghouli'nin atılmasıyla maç Fırtına'nın istediği gibi geçti. Hüseyin Çimşir takımını doğru yönetti. Trabzonspor, Galatasaray'ı devirerek Medipol Başakşehir üzerindeki presini artırdı.



HELAL SANA BERNA BAŞKAN

Fenerbahçe evinde Göztepe'yi mağlup ederken Ferdi Kadıoğlu şov vardı. Genç yıldız birbirinden güzel 2 gol kaydetti ve takımını 3 puana taşıdı. Beşiktaş ise Kayserispor'a yenilerek 4. sıraya çıkma şansını kaçırdı. Kayserispor küme düşer veya kalır ama kadın başkan Berna Gözbaşı unutulmaz. Takım sonuncuyken erkekler zorlu görevden bir bir kaçarken Berna Başkan elini taşın altına soktu. Takımını ligde tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Şimdiden yılın başkanı olmaya en yakın aday.



HAFTANIN GOLÜ: HASAN HÜSEYİN-KAYSERİ

Kayserispor'un yükselen futbolcusu Hasan Hüseyin Acar dar açıdan mükemmel bir vuruş çıkardı.



HAFTANIN ASİSTİ: BOATENG-BEŞİKTAŞ

Kartal'ın, Kayserispor'a yenildiği maçta Boateng nefis bir asist yaptı. Tecrübeli futbolcu yerden sert kesti. Arka direkte Atiba topu tamamladı



HAFTANIN KURTARIŞI: ALTAY-FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlileri kalecisi Altay ayakta tuttu. Maçın son bölümünde Wilczek'in yakın mesafeden şutunu harika bir refleksle kurtarmayı başardı.



GOL KRALLIĞI: SÖRLOTH-TRABZONSPOR

Sörloth..........TRABZON....... 21

Cisse ............ALANYA..........20

Muriç............F.BAHÇE.........15

Jahovic........ANTALYA.........15

Burak ...........BEŞİKTAŞ.......13



ASİST KRALLIĞI: EDIN VİSCA-BAŞAKŞEHİR

Visca.............BAŞAKŞEHİR.12

Ömer............G.SARAY.........10

Caner............BEŞİKTAŞ.........9

Mensah........KAYSERİ............8

Sörloth..........TRABZON.........8



HAFTANIN OLAYI: ÇETİN SU ŞİŞESI FIRLATTI

Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile Gaziantepspor Teknik Direktörü Marius Sumudica arasında maç sonunda gerginlik yaşandı. Horozlar'da başkan Çetin, protokol tribününden elindeki suyu Güneydoğu temsilcisinin hocasına doğru fırlattı. Seyircisiz oynanan maçlarda daha önce de Başakşehirli Demba Ba'ya su şişesi fırlatılmıştı.



HAFTANIN HOCASI: HÜSEYİN ÇİMŞİR-TRABZONSPOR

Karadeniz Fırtınası için kritik maçtı. Başakşehir kazandıktan sonra Galatasaray deplasmanı zordu. Feghouli'nin atılması sonrası Hüseyin Çimşir takımını çok doğru oynattı. Trabzonspor rahat bir galibiyetle yoluna devam etti.



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART: Feghouli (Galatasaray) Serdar Aziz (Fenerbahçe) Hadergjonaj (Kasımpaşa



SARI KART: Epureanu (Başakşehir), Ziya (Sivasspor), Welinton (Alanyaspor), Da Costa (Trabzonspor), Saracchi (Galatasaray), Jahovic (Antalyaspor), Alpaslan (Göztepe), Jonsson (Konya)



HAFTANIN TAKIMI: KAYSERİSPOR

Dipten kurtulmaya çalışan sarı-kırmızılılar sahasında Beşiktaş'ı devirdi. Aldıkları kritik galibiyetle düşme hattından çıktılar.



HAFTANIN YILDIZI: FERDİ-FENERBAHÇE



HAFTANIN SÖZÜ: ERMAN TOROĞLU

Usta yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın orta saha oyuncularını eleştirdi. Deneyimli isim, haftanın önemli derbisinde sarı-kırmızılıların orta saha oyuncularının döküldüğünü söyledi. Toroğlu "Galatasaray, Hagi'yi çağırsa bu maçta rahat oynar" diyerek Cimbom'un orta sahada ciddi şekilde kalite problemi yaşadığını kaydetti.



HAFTANIN FOTOĞRAFI: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş galibiyeti sonrası çok mutluydu. Berna Başkan tribünden galip gelen teknik heyet ve takıma sevgi gösterileri yaptı.



İNENLER:



ÇAYKUR RİZE

FEGHOULİ

ANTALYA

DENİZLİ



ÇIKANLAR:



ALTAY

H. HÜSEYİN

KONYASPOR

CİSSE



KAYSERİSPOR KALECİSİ LUNG BU SEZON 105. KURTARIŞI YAPTI

Süper Lig'de Kayserispor bu sezon lige tutunabilirse bunda önemli rollerden birini de Silviu Lung oynayacak. Rumen kaleci, Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri mücadelede müthiş bir performans sergiledi. Kartal'ın süper yıldızları tek tek şansını denedi, hepsi 31 yaşındaki eldivene takıldı. Silviu Lung bu sezon 105. kurtarışını yaparak büyük bir başarının altına imzasını attı.



GÖZTEPE, İSTANBUL EKİPLERİNE KARŞI DIŞARIDA TUTUNAMIYOR

İzmir'in köklü temsilcisi Göztepe, İstanbul takımlarına deplasmanda bir türlü diş geçiremiyor. Sarı-kırmızılılar geride bıraktığımız haftada Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiler. Göztepe, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçının 14'ünü kaybetti. Sadece 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte 39 gol yedi. İstanbul ekiplerinden ortalama 2.6 gol yiyor.



ANTALYASPOR DEPLASMANI BAŞAKŞEHİR'E HEP YARIYOR

Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 2015-16 sezonundan bu yana Antalya deplasmanlarını boş geçmiyor. İstanbul temsilcisi geçtiğimiz hafta kritik mücadelede Akdeniz ekibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Antalyaspor böylece son 5 sezonda da Antalyaspor'u dış sahada yenmeyi başardı. Büyük bir başarı elde etti.