Son dakika: TFF'den fikstür değişikliği! 32. hafta...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı. Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.