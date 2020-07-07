Son dakika: TFF'den fikstür değişikliği! 32. hafta...
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak 2 mücadelenin tarih ve saatinde değişikliğe gitti. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı. Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 14:55
- Akhisarspor yeniden Süper Lig yarışına girdi!
- Razgatlıoğlu'nun hedefi Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk
- Son dakika: Radamel Falcao Galatasaray'ın Alanyaspor kafilesinde yok
- Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Pınar Karşıyaka Sek Henry'i kadrosuna kattı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: TFF'den fikstür değişikliği! 32. hafta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.