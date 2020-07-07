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07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Süper Lig TFF'den fikstür değişikliği! 32. hafta...

Son dakika: 'den fikstür değişikliği! 32. hafta...

Son dakika: TFF'den fikstür değişikliği! 32. hafta...

Son dakika... , 'in 32. haftasında oynanacak 2 mücadelenin tarih ve saatinde değişikliğe gitti. İşte detaylar...

'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı. Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup maçı Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 14:55
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