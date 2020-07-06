Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. hafta 7, 8 ve 9 Temmuz maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İşte hafta içi karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler...
Süper Lig'in 31. haftası hafta içi maçlarına sahne olacak. 7, 8 ve 9 Temmuz'da şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında birbirinden önemli maçlar oynanacak. Kritik müsabakalar öncesi TFF, 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek olan hakemleri açıkladı.
İşte 31. hafta maçlarının hakemleri:
Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan
Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
Çaykur Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık
Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 10:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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