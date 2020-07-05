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05 Temmuz 2020, Pazar
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Genç hakem sakatlandı! 6 ay...

Genç hakem Zorbay Küçük sakatlandı! 6 ay...

'nin genç hakemlerinden 'ün geçirdiği ciddi sakatlık sonrasında 6 ay maç yönetemeyeceği öğrenildi.

Eski hakem , Twitter hesabından 'ün sakatlığını duyururken "Sezonun flaş hakemi Zorbay Küçük yönettiği Beşiktaş-Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş. Maalesef sakatlığı ciddi ve en az 6 ay maç yönetemeyecek. Kendisine acil şifalar dilerim..." paylaşımında bulundu.

27 yaşındaki hakem, bu sezon 'de 15 maç yönetmişti.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 02:41
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