Fenerbahçe teknik heyeti kalan maçlara Ömer Faruk Beyaz'ı hazırlıyor
Süper Lig'de aldığı üst üste 2 galibiyetle Avrupa potasına giren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Son Göztepe maçında Ferdi Kadıoğlu'nun performansından memnun kalan sarı-lacivertli teknik heyet kalan 4 maça 2003 doğumlu Ömer Faruk Beyaz'ı hazırlıyor.
Fenerbahçe, sezona erken havlu atmasına rağmen genç oyuncularının performansıyla geleceğe umutla bakıyor. 1999 doğumlu Ferdi Kadıoğlu attığı gollerle yıldızlaştı. 1998 doğumlu Altay Bayındır ise yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. Teknik heyet şimdi de 2003'lü Ömer Faruk Beyaz'ı sahaya sürme planı içinde.
ÖZEL HOCA TUTARAK HAZIRLANDI
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligde aldığı süreleri gol, asist katkısı olarak son derece değerli kullandı. 21 yaşındaki oyuncu, 77 dakikada bir gol veya asist yaparak skora katkıda bulundu. Pandemi sürecinde özel antrenör tutup kendisini hazırlayan Ferdi, sarı-lacivertli kulübün geleceğe umutla bakmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri oldu.
VOLKAN DEMİREL'İN KORUMASI ALTINDA
Altay Bayındır, özellikle pandemi sonrası süreçte lige damga vurdu. 22 yaşındaki kaleci son 4 lig maçında 13 net kurtarış yaparak 9 puanda büyük pay sahibi oldu. Yardımcı antrenör Volkan Demirel'in özel korumasında olan Altay, eleştiri aldığı yan top konusunda özel çalışma yapıyor.
ÖMER FARUK SAHNEYE ÇIKACAK
Kaptan Emre Belözoğlu'nun her karşılaşma öncesinde ve arasında özel olarak ilgilendiği genç orta saha Ömer Faruk Beyaz, bundan böyle yoluna A takım oyuncusu olarak devam edecek. Ligde kalan 4 karşılaşmada mümkün olduğunca oynatılacak. (Sabah)
- 06.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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