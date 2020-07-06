Fenerbahçe teknik heyeti kalan maçlara Ömer Faruk Beyaz'ı hazırlıyor

Fenerbahçe, sezona erken havlu atmasına rağmen genç oyuncularının performansıyla geleceğe umutla bakıyor. 1999 doğumlu Ferdi Kadıoğlu attığı gollerle yıldızlaştı. 1998 doğumlu Altay Bayındır ise yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. Teknik heyet şimdi de 2003'lü Ömer Faruk Beyaz'ı sahaya sürme planı içinde.

ÖZEL HOCA TUTARAK HAZIRLANDI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligde aldığı süreleri gol, asist katkısı olarak son derece değerli kullandı. 21 yaşındaki oyuncu, 77 dakikada bir gol veya asist yaparak skora katkıda bulundu. Pandemi sürecinde özel antrenör tutup kendisini hazırlayan Ferdi, sarı-lacivertli kulübün geleceğe umutla bakmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri oldu.

VOLKAN DEMİREL'İN KORUMASI ALTINDA

Altay Bayındır, özellikle pandemi sonrası süreçte lige damga vurdu. 22 yaşındaki kaleci son 4 lig maçında 13 net kurtarış yaparak 9 puanda büyük pay sahibi oldu. Yardımcı antrenör Volkan Demirel'in özel korumasında olan Altay, eleştiri aldığı yan top konusunda özel çalışma yapıyor.

ÖMER FARUK SAHNEYE ÇIKACAK

Kaptan Emre Belözoğlu'nun her karşılaşma öncesinde ve arasında özel olarak ilgilendiği genç orta saha Ömer Faruk Beyaz, bundan böyle yoluna A takım oyuncusu olarak devam edecek. Ligde kalan 4 karşılaşmada mümkün olduğunca oynatılacak. (Sabah)