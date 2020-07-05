Kasımpaşa 0-0 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabaka başladığı gibi 0-0 bitti. Bu sonuçla ev sahibi Kasımpaşa puanını 35 yaparken, Yiğidolar ise 54 puana ulaştı.



PAŞA 10 KİŞİ KALDI!

Lacivert-beyazlılarda Florent Hadergjonaj karşılaşmanın 62. dakikasında çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SİVASSPOR GALİBİYETİ UNUTTU!

Süper Lig'in flaş ekibi Sivasspor'da son haftalarda yaşanan düşüş Kasımpaşa karşısında da devam etti. Kırmızı-beyazlılar ligde son 3 haftada galibiyet yüzü göremedi ve zirveden iyice uzaklaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında iyi yükselen Yatabare'nin altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

20. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan ortasında arka direkte Yatabare, topu kafayla Emre Kılınç'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden topu yere çarptırarak yaptığı vuruşta Haddadi'ye çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

42. dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasında sağ kanatta Hadergjonaj, topu içeri çevirdi. Koita, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Thiam'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

44. dakikada Haddadi'nin soldan ortasında, yaşanan karambolde topu önünde bulan Koita'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü. Ardından pozisyonu takip eden Thiam'ın yaptığı vuruşta Samassa topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

56'ncı dakikada Demir Grup Sivasspor serbest vuruş kazandı. Emre Kılınç'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Appindangoye dokundu. Meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.



62'nci dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekipte Hadergjonaj, Emre Kılınç'a yaptığı hareket sonrasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



68'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Kone, pasını Mert Hakan'a aktardı. Mert Hakan'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ramazan topu kontrol etti.



77'nci dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Goiano'nun ortasında Kone topu ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.



86'ncı dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ramazan topu son anda kornere tokatladı.



Karşılaşmada gol olmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.