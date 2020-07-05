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05 Temmuz 2020, Pazar
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Ne ne Gençler

Ne Malatya ne Gençler

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gol çıkmadı Başkent temsilcisinin daha çok pozisyona girdiği maçta taraflar bir puana yetindi.

Düşme potasıyla arasındaki puan farkını açmayı hedefleyen iki takımın mücadelesi berabere sonuçlandı. ile 'nin karşılaşmasında gol sesi çıkmazken, taraftar bir puana yetindi. İlk tehlikeli pozisyon ev sahibi 'dan geldi. 6. dakikada Donald'ın şutunda top az farkla oyun alanını terk etti. 13'te Stancu'nun şutunda top kaleci Farnolle'de kaldı. 52'de Flavio'nun direkten dönen şutunu Ayite tamamlamak istedi ama çerçeveyi tutturamadı. 65'te Fofana'nın kaleciden dönünce şutu Donald'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde de tehlikeli bir pozisyon yaşanmadı. Maç fazlası bulunan iki takımdan Malatya 29 puanla 14., Gençlerbirliği ise 32 puanla 12. sırayı aldı.

'BU 1 PUAN ÇOK ÖNEMLİ'
Gençlerbirliği'nin hocası , "Maçın hakkı birer puandı" dedi. Rakibin iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Oyuncularım son ana kadar disiplinden kopmadan oyunu sürdürdü. Geçen haftalara göre daha derli toplu oynadık. Bence maçın hakkı olan birer puandı" ifadelerini kullandı.

'ÖLÜMÜNE MÜCADELE EDECEĞİZ'
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, golsüz biten maçın ardından taraftara seslendi. "Mücadelemiz sonuna kadar sürecek" diyen Karaman, "İki net pozisyonumuz vardı. Vuruşları yapsak oyun başka yerlere gidebilirdi. Biz inançlıyız, buradan taraftarımıza, seyircimize, tüm camiamıza sesleniyorum, küme düşmeyeceğiz, ölümüne mücadele edeceğiz" diye konuştu.

  1. 5.7.2020
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