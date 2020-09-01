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01 Eylül 2020, Salı
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Çeçenoğlu G.Birliği’nde

Çeçenoğlu G.Birliği’nde

, 1. Lig ekibi Menemenspor'la sözleşmesi sona eren ile anlaşma sağladı.

, 1. Lig ekibi Menemenspor'la sözleşmesi sona eren ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon 31 maçta 4 gol ve 4 asistle oynayan 26 yaşındaki sağ kanat, sağlık kontrollerinin ardından takım ile antrenmanlara başlayacak. altyapısından yetişen Mustafa, Başkent Akademi, Beylerbeyi ve Karacabey Belediyespor'da da forma giydi.
  1. 1.9.2020
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