Zorbay Küçük sakatlandı
Hakem Zorbay Küçük, Beşiktaş - Konyaspor maçında geçirdiği sakatlıktan dolayı 6 ay maç yönetemeyecek. 27 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF 2. Lig'de de 1 olmak üzere 18 müsabakada görev aldı.
Türkiye'nin genç hakemlerinden Zorbay Küçük, talihsiz bir sakatlık geçirdi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasında düdük çalan Küçük, bu mücadelede sakatlık geçirdi. Zorbay Küçük'ün sakatlığının ciddi olduğu ve bu sakatlıktan dolayı da 6 ay maç yönetemeyeceği belirtildi.
27 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF 2. Lig'de de 1 olmak üzere 18 müsabakada görev aldı.
- 05.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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