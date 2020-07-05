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05 Temmuz 2020, Pazar
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sakatlandı

Zorbay Küçük sakatlandı

Hakem , - maçında geçirdiği sakatlıktan dolayı 6 ay maç yönetemeyecek. 27 yaşındaki hakem, bu sezon 'de 15, 'nda 2 ve 2. 'de de 1 olmak üzere 18 müsabakada görev aldı.

Türkiye'nin genç hakemlerinden , talihsiz bir sakatlık geçirdi. Geçtiğimiz hafta - karşılaşmasında düdük çalan Küçük, bu mücadelede sakatlık geçirdi. Zorbay Küçük'ün sakatlığının ciddi olduğu ve bu sakatlıktan dolayı da 6 ay maç yönetemeyeceği belirtildi.

27 yaşındaki hakem, bu sezon 'de 15, 'nda 2 ve 2. 'de de 1 olmak üzere 18 müsabakada görev aldı.

  1. 05.07.2020
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