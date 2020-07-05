Süper Lig'in 30. haftasında pazartesi günü Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Kayseri'ye geldi. Siyah-beyazlılar, bir grup taraftar tarafından çiçeklerle karşılandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye geldi.
Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafile, Kayseri Havalimanı'nda bir grup Beşiktaş taraftarı tarafından karşılandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takım otobüsünden inerek kendisine çiçek veren çocuk taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.
- 05.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Kayseri'de çiçekli karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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