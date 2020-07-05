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05 Temmuz 2020, Pazar
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'a 'de çiçekli karşılama

Beşiktaş'a Kayseri'de çiçekli karşılama

'in 30. haftasında pazartesi günü ile deplasmanda karşılaşacak olan kafilesi, 'ye geldi. Siyah-beyazlılar, bir grup taraftar tarafından çiçeklerle karşılandı.

, 'in 30. haftasında yarın Hes Kablo ile yapacağı maç için 'ye geldi.

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafile, Kayseri Havalimanı'nda bir grup Beşiktaş taraftarı tarafından karşılandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takım otobüsünden inerek kendisine çiçek veren çocuk taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

  1. 05.07.2020
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