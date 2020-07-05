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05 Temmuz 2020, Pazar
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Beşiktaş Kayserispor maçına hazır

'in 30. haftasında yarın Hes Kablo 'a konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, saat 16.00'da 'ye gidecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda pas, 5'e 2, dar alanda top kontrolü ve taktik programının yer aldığı çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan , saat 16.00'da 'ye gidecek.

  1. 05.07.2020
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