Beşiktaş Kayserispor maçına hazır
Süper Lig'in 30. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.
Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda pas, 5'e 2, dar alanda top kontrolü ve taktik programının yer aldığı çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
- 05.07.2020
- Giresunspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Newcastle United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Athletic Bilbao-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- MLS'de o maç ertelendi! Corona virüsü...
- Jordi Alba ehliyet sınavını uzun denemelerden sonra geçmeyi başardı!
- Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...
- Galatasaray karşısında Trabzonspor'un kozu belli oldu! "Tek kişilik dev kadro"
- Galatasaray'da transferin imza tarihi belli oldu! O yıldız...
- Son dakika transfer haberleri: Ve Beşiktaş'ta karar verildi! Domagoj Vida...
- Adem Ljajic'ten çok özel hazırlık! Derbide patlama...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Kayserispor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.