Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'e bıçaklı tehdit!
Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic ve antrenörü Andreja Milutinovic ülkeleri Sırbistan'da koşu yaptıkları sırada 3 kiş itarafından bıçakla tehdit edildi.
Objektiv'in haberine göre; Dusko Tosic ve Milutinovic, sabah erken saatlerde koşuya çıktılar. Kalemeydan içinde yaptıkları koşu sırasında 3 erkekten oluşan bir grup Tosic ve Milutinovic'i durdurup para istedi.
İkili, para vermeyi reddetti. Bunun üzerine üç erkekten oluşan saldırganlar, bıçakla tehdit ederek para taleplerini yineledi.
Tosic ve Milutinovic, bıçağın çıkmasının ardından koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştılar ancak bu kez üzerlerine taşlar atıldı. İkili, olayı yaralanmadan atlattı.
- 05.07.2020
- Canlı yayında flaş sözler! "Galatasaray Falcao'yu göndermek zorunda"
- Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray İrfan Can Kahveci transferini bitirdi"
- Erman Toroğlu net konuştu! "Pozisyon penaltı"
- Ferdi Kadıoğlu'na tekmelik uyarısı! "Ertesi gün Okan Buruk'u hastanede ziyaret ettim"
- Trabzonspor coşkuyla uğurlandı! | İZLEYİN
- Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı!
- Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! "Ali Koç stadyumun önünden geçemez"
- Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...
- Galatasaray karşısında Trabzonspor'un kozu belli oldu! "Tek kişilik dev kadro"
- Galatasaray'da transferin imza tarihi belli oldu! O yıldız...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'e bıçaklı tehdit! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.