Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'e bıçaklı tehdit! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Eski Beşiktaşlı 'e bıçaklı tehdit!

Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'e bıçaklı tehdit!

'ın eski Sırp futbolcusu ve antrenörü Andreja Milutinovic ülkeleri 'da koşu yaptıkları sırada 3 kiş itarafından bıçakla tehdit edildi.

Objektiv'in haberine göre; ve Milutinovic, sabah erken saatlerde koşuya çıktılar. Kalemeydan içinde yaptıkları koşu sırasında 3 erkekten oluşan bir grup Tosic ve Milutinovic'i durdurup para istedi.
İkili, para vermeyi reddetti. Bunun üzerine üç erkekten oluşan saldırganlar, bıçakla tehdit ederek para taleplerini yineledi.

Tosic ve Milutinovic, bıçağın çıkmasının ardından koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştılar ancak bu kez üzerlerine taşlar atıldı. İkili, olayı yaralanmadan atlattı.

  1. 05.07.2020
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