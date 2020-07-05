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05 Temmuz 2020, Pazar
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'tan sonra devreye girdi! Genç yıldız...

Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe devreye girdi! Genç yıldız...

Yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... 3. Lig 2. Grup'taki 'nın 21 yaşındaki yıldız adayı 'nin 'tan sonra Fenerbahçe ve 'in radarına girdiği iddia edildi. İşte detaylar...

3. Lig 2. Grup'taki 'nın 21 yaşındaki yıldız adayı 'nin 'tan sonra ve 'in radarına girdiği iddia edildi. Corona virüsü salgınının ekonomik etkileriyle yeni sezonda kemer sıkmaya hazırlanan temsilcileri alt liglerden yetenekli gençlere yönelirken, yine 3. Lig'deki Gölcükspor'dan 19 yaşındaki İsmail Yüksek ve 'dan 18 yaşındaki Barış Sungur'u alan Fenerbahçe'nin Doğukan'la da ilgilendiği öğrenildi.

Karşıyaka'nın gözdesi Doğukan İnci - Futbol Haberleri - Fanatik

Karşıyaka'yla bu sezon çıktığı 24 maçta 12 gol atan genç forvet için şimdiye kadar yalnız menajerlerin temasa geçtiği, talip olduğu belirtilen kulüplerden resmi teklif gelmediği öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda 2.5 sezondur profesyonel olarak forma giyen Doğukan'ın adı daha önce 2018 yazında da Fenerbahçe'yle anılmıştı. Genç oyuncu U19 'nda 1 kez forma giydi.

  1. 05.07.2020
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