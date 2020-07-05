Henry Onyekuru'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe'nin ardından Olimpiakos...
Kısa süre önce Galatasaray'dan ayrılarak bonservisinin bulunduğu Monaco'ya dönen Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe'nin talip olduğu iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir sürpriz de komşudan geldi ve Yunan devinin, Onyekuru için gizli bir plan yürüttüğü ortaya çıktı. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık gelen ve kısa süre önce sözleşmesinin bitmesi gerekçesiyle Monaco'ya geri çağırılan Henry Onyekuru'ya talip çıktı.
Sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de Onyekuru transferi için nabız yokladığı bilinirken, Yunan basını Olimpiakos'un yıldız futbolcu için izleyeceği yol haritasını yazdı.
Konu ile ilgili yazılan haberde Olimpiakos'un, gelecek sezon forvet hattını Onyekuru ile güçlendirmek istediği ifade edildi. Yunan kulübünün yetkilileri, yıldız futbolcu ile temas halinde.
TEKLİF İÇİN BEKLEMEDELER
Öte yandan Monaco'nun Onyekuru kararı beklenecek ve doğru zamanda Fransız kulübünün kapısı çalınacak.
Onyekuru bu sezon Monaco ve Galatasaray dahil olmak üzere 16 maça çıktı ve 1 gol 3 asistle oynadı.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 16:30
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Henry Onyekuru'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe'nin ardından Olimpiakos... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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