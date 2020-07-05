Henry Onyekuru'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe'nin ardından Olimpiakos...

Ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık gelen ve kısa süre önce sözleşmesinin bitmesi gerekçesiyle Monaco'ya geri çağırılan Henry Onyekuru'ya talip çıktı.

Sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de Onyekuru transferi için nabız yokladığı bilinirken, Yunan basını Olimpiakos'un yıldız futbolcu için izleyeceği yol haritasını yazdı.

Konu ile ilgili yazılan haberde Olimpiakos'un, gelecek sezon forvet hattını Onyekuru ile güçlendirmek istediği ifade edildi. Yunan kulübünün yetkilileri, yıldız futbolcu ile temas halinde.

TEKLİF İÇİN BEKLEMEDELER

Öte yandan Monaco'nun Onyekuru kararı beklenecek ve doğru zamanda Fransız kulübünün kapısı çalınacak.

Onyekuru bu sezon Monaco ve Galatasaray dahil olmak üzere 16 maça çıktı ve 1 gol 3 asistle oynadı.