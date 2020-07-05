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05 Temmuz 2020, Pazar
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'da sürpriz gelişme! 'nin ardından ...

Henry Onyekuru'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe'nin ardından Olimpiakos...

Kısa süre önce Galatasaray'dan ayrılarak bonservisinin bulunduğu Monaco'ya dönen 'ya 'nin talip olduğu iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir sürpriz de komşudan geldi ve Yunan devinin, Onyekuru için gizli bir plan yürüttüğü ortaya çıktı. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık gelen ve kısa süre önce sözleşmesinin bitmesi gerekçesiyle Monaco'ya geri çağırılan 'ya talip çıktı.

Sarı kırmızılıların ezeli rakibi 'nin de Onyekuru transferi için nabız yokladığı bilinirken, Yunan basını 'un yıldız futbolcu için izleyeceği yol haritasını yazdı.

Konu ile ilgili yazılan haberde Olimpiakos'un, gelecek sezon forvet hattını Onyekuru ile güçlendirmek istediği ifade edildi. Yunan kulübünün yetkilileri, yıldız futbolcu ile temas halinde.

TEKLİF İÇİN BEKLEMEDELER
Öte yandan Monaco'nun Onyekuru kararı beklenecek ve doğru zamanda Fransız kulübünün kapısı çalınacak.

Onyekuru bu sezon Monaco ve Galatasaray dahil olmak üzere 16 maça çıktı ve 1 gol 3 asistle oynadı.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 16:30
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