Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! 'Ali Koç stadyumun önünden geçemez' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! "Ali Koç stadyumun önünden geçemez"

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından son dönemlerde kariyerine antrenör olarak devam eden Ümit Özat, katıldığı bir radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaşadığı süreci değerlendiren Özat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için "1 sene daha şampiyon olmasın bakalım stadyumun önünden geçebiliyor mu?" ifadelerini kullandı.

5 Temmuz 2020 Pazar 15:42 Güncelleme: 05.07.2020 15:42
Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! Ali Koç stadyumun önünden geçemez

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Ümit Özat, Radyo Gol'de katıldığı bir programda. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçmişte yaşadığı bazı olaylara açıklık getiren 43 yaşındaki teknik adam, eski takımı Fenerbahçe'nin içerisinden geçtiği süreci ve geleceği hakkında da görüşlerini açıkladı.

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Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! Ali Koç stadyumun önünden geçemez

İşte Ümit Özat'ın dikkat çeken o açıklamaları...

Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! Ali Koç stadyumun önünden geçemez

2012 yılında spor spikeri Simge Fıstıkoğlu ile birlikte katıldığı bir programda "Kadınlar futboldan erkekler kadar anlamaz, ben bir kadınla futbol tartışmam" diyerek tartışma yaşamıştı. Bu konunun kendisine sorulması üzerine Özat, "Yorumculuk yaptığım dönemde Simge Fıstıkoğlu'na "Kadınla futbol konuşmam" demedim. Cinsiyetçi bir yaklaşımda bulunmadım. Ben futbolu bilmeyen kimseyle futbolu konuşmam.

Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! Ali Koç stadyumun önünden geçemez

O gün orada olay çok farklı yansıtıldı. Aslında o gün bana bu tepkileri verenler, dönüyorlar dolaşıyorlar kapalı kapılar ardında bana hak veriyorlar.

Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! Ali Koç stadyumun önünden geçemez

Benimle futbol konuşan kadınlar ya hava durumu sunuyorlar ya da siyasi program yapıyorlar. Simge de şu an futbol programı değil hava durumu sunuyor. Sanırım zamanında ne kadar doğru söylediğim ortada.

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