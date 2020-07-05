Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! "Ali Koç stadyumun önünden geçemez"

2012 yılında spor spikeri Simge Fıstıkoğlu ile birlikte katıldığı bir programda "Kadınlar futboldan erkekler kadar anlamaz, ben bir kadınla futbol tartışmam" diyerek tartışma yaşamıştı. Bu konunun kendisine sorulması üzerine Özat, "Yorumculuk yaptığım dönemde Simge Fıstıkoğlu'na "Kadınla futbol konuşmam" demedim. Cinsiyetçi bir yaklaşımda bulunmadım. Ben futbolu bilmeyen kimseyle futbolu konuşmam.