Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! "Ali Koç stadyumun önünden geçemez"
Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından son dönemlerde kariyerine antrenör olarak devam eden Ümit Özat, katıldığı bir radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaşadığı süreci değerlendiren Özat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için "1 sene daha şampiyon olmasın bakalım stadyumun önünden geçebiliyor mu?" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Ümit Özat, Radyo Gol'de katıldığı bir programda. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçmişte yaşadığı bazı olaylara açıklık getiren 43 yaşındaki teknik adam, eski takımı Fenerbahçe'nin içerisinden geçtiği süreci ve geleceği hakkında da görüşlerini açıkladı.
2012 yılında spor spikeri Simge Fıstıkoğlu ile birlikte katıldığı bir programda "Kadınlar futboldan erkekler kadar anlamaz, ben bir kadınla futbol tartışmam" diyerek tartışma yaşamıştı. Bu konunun kendisine sorulması üzerine Özat, "Yorumculuk yaptığım dönemde Simge Fıstıkoğlu'na "Kadınla futbol konuşmam" demedim. Cinsiyetçi bir yaklaşımda bulunmadım. Ben futbolu bilmeyen kimseyle futbolu konuşmam.