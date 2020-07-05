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05 Temmuz 2020, Pazar
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'Asist'an Hasan

'Asist'an Hasan

Sözleşmesi bitecek olan Kaldırım, maçının ardından dün de asist yapıp, yönetime mesaj yolladı.

'de ligde üst üste iki maçta asist yaptı. 25. dakikada tecrübeli oyuncunun pasını alan Ferdi topu filelere gönderip sarı-lacivertli takımı öne geçirdi. Hasan Ali geçen hafta da Yeni maçında Muriç'e asist yapmıştı. Kaldırım'ın yükselen performansı, sözleşmesinin sona erecek olmasına bağlandı. Fenerbahçe ile henüz anlaşmayan 30 yaşındaki sol bekle 'ın da ilgilendiği belirtiliyor.

  1. 5.7.2020
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