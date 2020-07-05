'Asist'an Hasan
Sözleşmesi bitecek olan Kaldırım, Malatya maçının ardından dün de asist yapıp, yönetime mesaj yolladı.
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ligde üst üste iki maçta asist yaptı. 25. dakikada tecrübeli oyuncunun pasını alan Ferdi topu filelere gönderip sarı-lacivertli takımı öne geçirdi. Hasan Ali geçen hafta da Yeni Malatya maçında Muriç'e asist yapmıştı. Kaldırım'ın yükselen performansı, sözleşmesinin sona erecek olmasına bağlandı. Fenerbahçe ile henüz anlaşmayan 30 yaşındaki sol bekle Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtiliyor.
- 5.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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