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05 Temmuz 2020, Pazar
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F.Bahçe’de sola Macies Rybus

F.Bahçe’de sola Macies Rybus

Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren F.Bahçe'nin ile anlaştığı iddia edildi.

Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren F.Bahçe'nin ile anlaştığı iddia edildi. 31 yaşındaki oyuncunun ile sözleşmesi 31 Temmuz'da bitecek. Rybus bu sezon forma giydiği 23 maçta 4 asist yaptı.
  1. 5.7.2020
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