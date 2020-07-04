Simon Falette kalan maçlarda oynayacak mı? Resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Gine asıllı Fransız futbolcusu Simon Falette'nin kiralık sözleşmesinin son bulduğu için Eintracht Frankfurt Kulübü'nün geri çağırdığı iddialarına karşılık bir açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ocak ayından bu yana Fenerbahçe formasıyla 7 karşılaşmaya çıkan Simon Falette, toplamda 488 dakika süre aldı.