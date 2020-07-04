Simon Falette kalan maçlarda oynayacak mı? Fenerbahçe açıkladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Simon Falette kalan maçlarda oynayacak mı? Resmen açıklandı

kalan maçlarda oynayacak mı? Resmen açıklandı

Simon Falette kalan maçlarda oynayacak mı? Resmen açıklandı

Kulübü, devre arası transfer döneminde 'tan 6 aylığına kiralanan 'nin sezon sonuna kadar kulübüne dönmeyeceğini ve kalan maçlarda forma giyeceğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden , Gine asıllı Fransız futbolcusu 'nin kiralık sözleşmesinin son bulduğu için Kulübü'nün geri çağırdığı iddialarına karşılık bir açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ocak ayından bu yana Fenerbahçe formasıyla 7 karşılaşmaya çıkan Simon Falette, toplamda 488 dakika süre aldı.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 16:04
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