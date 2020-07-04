Emre Belözoğlu takım arkadaşlarını böyle motive etti! "Hayal değil" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Emre Belözoğlu takım arkadaşlarını böyle motive etti! "Hayal değil"

Emre Belözoğlu takım arkadaşlarını böyle motive etti! "Hayal değil"

kaptanı Emre Belözoğlu, maçı öncesi takım arkadaşlarına Avrupa bileti almak istediklerini hatırlatarak, "Kazanarak yolumuza devam edersek bir anda üst sıralara tırmanabiliriz. Üçüncülük şu an çok uzak gibi gözükse de mevcut fikstürle hayal değil" ifadelerini kullandı.

'de futbolcular karşılaşması öncesinde Samandıra'da kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. mağlubiyeti ve kupada 'a elenişe rağmen alınan 2 lig galibiyetinin kendilerini halen yarışta tuttuğunu ifade eden sarı-lacivertli futbolcular, ligde Avrupa Ligi bileti için çok ciddi şanslarının bulunduğu konusunda fikir birliğine vardı.

Sabah'ta yer alan habere göre Kaptan Emre, fikstürlerinin üst sıralara çıkmak için uygun olduğunu hatırlatırken, "Sıralamada üstümüzde bulunan ve ile oynayacağız. Bu hafta ile Trabzonspor karşılaşıyor. Maç maç gitmeliyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp maksimum puan toplayalım. Önümüzdeki 5 haftanın neler getireceği belli olmaz" diye konuştu.

"HAYAL DEĞİL"

39 yaşındaki orta saha, şu anki sıralamada Avrupa şanslarının bulunmadığını belirterek "Ancak hiç beklenmedik sonuçlar alınabiliyor. Her takım dalgalı dönemler yaşayabiliyor. Kazanarak yolumuza devam edersek bir anda üst sıralara tırmanabiliriz. Üçüncülük şu an çok uzak gibi gözükse de mevcut fikstürle hayal değil" sözleriyle takım arkadaşlarını motive etti.

  1. 04.07.2020
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