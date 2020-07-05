Ferdi öyle istedi
Göztepe maçına ilk 11’de başlayan Ferdi Kadıoğlu 25 ve 45+2’deki golleriyle takımını öne geçirmeyi başardı. Genç yıldız ligdeki gol sayısını da 4’e yükseltti.
Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u Ozan Tufan'ın son dakikalarda attığı gollerle mağlup eden F.Bahçe, dün de Göztepe'yi genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun ilk yarıda attığı gollerle yıktı. Avrupa umutlarını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, mücadeleye etkili başladı. Genç Ferdi Kadıoğlu da ilk dakikadan itibaren kalitesini ortaya koydu. 25'inci dakikada Hasan H asan Ali'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ferdi çaprazdan sol ayağıyla düzgün vurdu ve takımını öne geçirdi.
JENERİKLİK GOL ATTI
F.Bahçe ilk devrenin uzatma dakikalarında bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşan ilk golün sahibi Ferdi Kadıoğlu iki mükemmel çalımla rakiplerinden sıyrıldı ve ceza sahasına girerken şutunu yolladı. Top kaleci Beto'nun müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve bu jeneriklik golle fark ikiye çıktı. Ligin ilk yarısında iç sahadaki G.Antep ve G.Birliği maçlarında birer gol atan Ferdi, dün akşam da Göztepe filelerini 2 kez havalandırdı. Ligdeki toplam gol sayısını 4'e yükselten Ferdi'nin 2 de asisti bulunuyor.
BENİM İÇİN HARİKA BİR MAÇTI
Göztepe maçına damga vuran genç Ferdi Kadıoğlu, maç sonrası şöyle konuştu: "Benim için harika bir maçtı, iki gol attım ancak bunu tek başıma yapmadım, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Taraftarımız beni hep desteklediler. Hocalarımız da beni çok destekliyor ve ben de bugün sahada neler yapabileceğimi gösterdim."
4. KEZ İLK 11'DE SAHADA
Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligde 4'üncü kez ilk 11'de sahaya çıktı. Daha önce Denizli, Kayseri ve Kasımpaşa maçlarında da başlama düdüğüyle birlikte şans bulan Ferdi; bu maçlarda gol ya da asist üretemezken dün akşam ise performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.
Serdar devam edemedi
- 5.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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