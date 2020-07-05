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05 Temmuz 2020, Pazar
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Ferdi öyle istedi

Ferdi öyle istedi

maçına ilk 11’de başlayan 25 ve 45+2’deki golleriyle takımını öne geçirmeyi başardı. Genç yıldız ligdeki gol sayısını da 4’e yükseltti.

Geçen hafta 'u 'ın son dakikalarda attığı gollerle mağlup eden F.Bahçe, dün de 'yi genç yıldızı 'nun ilk yarıda attığı gollerle yıktı. Avrupa umutlarını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, mücadeleye etkili başladı. Genç Ferdi Kadıoğlu da ilk dakikadan itibaren kalitesini ortaya koydu. 25'inci dakikada Hasan H asan Ali'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ferdi çaprazdan sol ayağıyla düzgün vurdu ve takımını öne geçirdi.

JENERİKLİK GOL ATTI
F.Bahçe ilk devrenin uzatma dakikalarında bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşan ilk golün sahibi Ferdi Kadıoğlu iki mükemmel çalımla rakiplerinden sıyrıldı ve ceza sahasına girerken şutunu yolladı. Top kaleci Beto'nun müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve bu jeneriklik golle fark ikiye çıktı. Ligin ilk yarısında iç sahadaki G.Antep ve G.Birliği maçlarında birer gol atan Ferdi, dün akşam da Göztepe filelerini 2 kez havalandırdı. Ligdeki toplam gol sayısını 4'e yükselten Ferdi'nin 2 de asisti bulunuyor.

BENİM İÇİN HARİKA BİR MAÇTI
Göztepe maçına damga vuran genç Ferdi Kadıoğlu, maç sonrası şöyle konuştu: "Benim için harika bir maçtı, iki gol attım ancak bunu tek başıma yapmadım, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Taraftarımız beni hep desteklediler. Hocalarımız da beni çok destekliyor ve ben de bugün sahada neler yapabileceğimi gösterdim."

4. KEZ İLK 11'DE SAHADA
Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligde 4'üncü kez ilk 11'de sahaya çıktı. Daha önce , ve maçlarında da başlama düdüğüyle birlikte şans bulan Ferdi; bu maçlarda gol ya da asist üretemezken dün akşam ise performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.
Serdar devam edemedi

  1. 5.7.2020
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