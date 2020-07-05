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05 Temmuz 2020, Pazar
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Dirar sakatlandı

Dirar sakatlandı

Karşılaşmaya 11'de başlayan , 61. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan , 61. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Saha içinde kulübeye çıkarılması için işaret yapan yıldız futbolcunun yerine Miha Zajc oyuna girdi. F.Bahçe'nin yıldız isminin bugün yapılacak kontrollerinin ardından durumuyla ilgili bilgi verileceği öğrenildi. Bu arada maçın yıldızı Ferdi de sakatlığı nedeniyle 78'de yerini Jailson'a bıraktı.
  1. 5.7.2020
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