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05 Temmuz 2020, Pazar
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Altay duvarı

'nin son dakikalardaki beraberlik çabası, 'a takıldı. Genç kaleci, Wilczek'in iki kritik şutunda devleşip 2. gole izin vermedi.

, "Tak ımıma katkı sağladıysam ne mutlu bana. Bu galibiyeti farklı sevinçlerle sonlandırabilirdik ama olmadı. Birçok sıkıntılarla boğuştuk. Gustavo, Jailson, Ozan stoper oynadı. Önümüzdeki sezon daha iyi bir olacak" dedi.

  1. 5.7.2020
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