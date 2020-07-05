Altay duvarı

Altay, "Tak ımıma katkı sağladıysam ne mutlu bana. Bu galibiyeti farklı sevinçlerle sonlandırabilirdik ama olmadı. Birçok sıkıntılarla boğuştuk. Gustavo, Jailson, Ozan stoper oynadı. Önümüzdeki sezon daha iyi bir Fenerbahçe olacak" dedi.