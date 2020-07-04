Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği | CANLI
Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Her iki takımın da kazanmak için mücadele ettiği karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'de 30. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti. İki takım içinde hedef mutlak 3 puan almak ve tehlike bölgesinden uzaklaşmak. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Mina, Chebake, Hafes, Murat, Acquah, Donald, Fofana, Ndayishimiye, Umut.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil, Fabricio, Flavio, Zargo, Erdem, Berat, Ayite, Sefa, Candeias, Stancu.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 18:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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