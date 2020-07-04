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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği | CANLI

'in 30. haftasında evinde 'ni konuk ediyor. Her iki takımın da kazanmak için mücadele ettiği karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

'de 30. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti. İki takım içinde hedef mutlak 3 puan almak ve tehlike bölgesinden uzaklaşmak. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Mina, Chebake, Hafes, Murat, Acquah, Donald, Fofana, Ndayishimiye, Umut.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil, Fabricio, Flavio, Zargo, Erdem, Berat, Ayite, Sefa, Candeias, Stancu.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 18:33
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