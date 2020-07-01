Riva'daki toplantının detayları ortaya çıktı! Yabancı sınırı...
TFF ile Kulüpler Birliği arasında Riva'da gerçekleşen 6 saatlik toplantının detayları ortaya çıkmaya başladı. TFF ve kulüplerin özellikle Süper Lig'deki yabancı oyuncu sınırı konusunu masaya yatırdığı ve 3 sezon içinde kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülmesinin planlandığı öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı arasında Riva'da 6 saat süren bir toplantı yapıldı.
Toplantının ana gündem maddeleri önümüzdeki sezonlarda düşürülecek olan yabancı sınırı, 2020/21 futbol takvimi ve kamp dönemleri görüşüldü.
Liglerin başlangıç tarihi ve muhtemel sezon öncesi kamp tarihleri ile ilgili 18 kulüp, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimine görüşlerini bildirdi. Ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi takvimi, 2021 yazında yapılacak olan EURO 2020, sezon ortasında ara olup olmayacağı gibi noktalar bu gündem maddesinde dile getirildi.
YABANCI SINIRI 14'TEN 8'E DÜŞÜRÜLECEK
Sporx'in haberine göre kulüpler, yabancı sınırı ile ilgili de soru ve görüşlerini TFF'ye iletti. Yabancı sınırının önümüzdeki sezonu etkileyip etkilemeyeceği, hangi noktada devreye gireceği soruldu. TFF, yabancı sınırının 3 sezon içerisinde kademe kademe düşürüleceği ve 12-10-8 şeklinde bir geçiş olacağı cevabını verdi.
Önümüzdeki günlerde TFF ile Kulüpler Birliği, bu konularda tekrar bir görüşme yapacak ve kararlar alınacak.
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Riva'daki toplantının detayları ortaya çıktı! Yabancı sınırı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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